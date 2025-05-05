Talas'a bir kardeş de Güney Kore'den

Talas Belediyesi ile Güney Kore'nin Saygın Şehri Geumsan, imzalanan protokol sayesinde resmen kardeş şehir olarak ilişkilerini pekiştirdi.

Talas'a bir kardeş de Güney Kore'den

Talas ve Güney Kore’nin Geumsan Şehri Resmen Kardeş Oldu! Kültürel ve Ekonomik Bağlar Güçleniyor.

Bu adım, iki şehir arasında sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacak. 27 Eylül 2024’te gerçekleştirilen ziyaret ve ön protokol imzalarının ardından, 5 Mayıs 2025’te iki belediyenin liderleri karşılıklı anlaşmayı resmi hale getirdi. İşte yeni dostluk ve fırsatlar kapılarını aralayan bu önemli gelişmenin detayları!

Haber Merkezi

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