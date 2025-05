Talas Pati Evi, sahipsiz canlara yuva oluyor

Talas genelinde çevre ve halk sağlığı için başıboş köpeklerin modern yöntemlerle toplandığı Talas Pati Evi'nde, toplanan sevimli patiler, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Tedavi ve kısırlaştırma işlemleri tamamlanan patiler, doğal yaşam alanlarına uygun olarak tasarlanmış bölmelerde misafir ediliyor.

“AMACIMIZ GÜVENLİK VE BAKIM”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Pati Evi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, tesisin sadece bir barınak olmadığını, aynı zamanda can dostlar için bir rehabilitasyon ve yaşam merkezi olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın, "Talas Pati Evi'ni kurarken temel hedefimiz, hemşehrilerimizin güvenliğini sağlarken, sahipsiz canlarımıza da insani koşullarda bakabilmekti. Bu doğrultuda modern ve doğal bir yaşam alanı oluşturduk. Pati Evimiz, 5,5 yıl önce açıldığı günden bu yana on binin üzerinde can dostumuza kapılarını açtı. Burada tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülüyor ve imkanı olan vatandaşlarımızı patileri sahiplenmeye davet ediyoruz" dedi.

HEM EĞİTİM MERKEZİ HEM SEVGİ

Talas Pati Evi'nin aynı zamanda çocuklar ve hayvanseverler için bir eğitim merkezi görevi gördüğünü de belirten Başkan Yalçın, ziyaretçilerin patilerle vakit geçirebildiğini ve hayvan sevgisinin aşılandığını ifade etti.

Başkan Yalçın, başıboş hayvan ihbarlarının değerlendirilerek toplama işlemlerinin düzenli olarak devam ettiğini, amacın hem vatandaşların huzurunu sağlamak hem de sahipsiz hayvanlara güvenli bir yaşam alanı sunmak olduğunu belirtti. Talas Pati Evi, bu yönüyle Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek teşkil ediyor.

15 bin metrekarelik alana kurulu olan ve içerisinde doğal mağaraların da bulunduğu Talas Pati Evi, Türkiye'deki üç doğal yaşam alanından biri olarak ruhsatlandırılmış durumda. Tesiste görevli veteriner hekimler ve personel tarafından patilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Merkezde halen, 73’ü yavru olmak üzere toplam 211 pati barınıyor.

KANUN ÇIKMADAN 4 YIL ÖNCE KURULDU

Talas Belediyesi, Pati Evi Doğal Yaşam Alanını, nüfusu 75 binden fazla olan belediyelerin geçici barınma merkezi yapma zorunluluğundan yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirerek örnek bir uygulamaya imza atmıştı.