Talas, Ata'nın gelişini muhteşem programla andı

Talas Belediyesi, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 104. yıldönümünü muhteşem bir programla andı.

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  • 21.12.2023 12:34
  • Güncelleme: 21.12.2023 13:08
Talas, Ata'nın gelişini muhteşem programla andı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 104. yıldönümünü muhteşem bir programla andı.

‘Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen Müzikli Tarih Anlatısında Balkan Savaşlarından başlayıp Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre anlatıldı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Rumeli’den Anadolu’ya Kurtuluşun Öyküsü” konulu programa her yaştan vatandaş, büyük ilgi gösterdi. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın yanı sıra çok sayıda davetli programı ilgiyle izledi.

ERÜ Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin anlatımıyla gerçekleşen programda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Oya Levendoğlu’nun yanı sıra öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayna İsababayeva Apaydın, Prof. Dr. Nergis Eminova, Öğr. Gör. Nihal Şengün ve Öğr. Gör. Mehmet Ateş sahne aldı.

Program sonunda sahneye gelerek etkinliğe katılanlara hitap eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Sözün bittiği yerdeyiz. Değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Allah nice yüzyıllar nasip etsin.” dedi.

Konuşmaların ardından Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci ve diğer öğretim üyelerine üzerinde Atatürk’ün Samsun’a çıkışını anlatan “Her şey bu yolculukla başladı” temalı plaket ve çiçek takdim edildi.

“TEK KELİMEYLE MUHTEŞEMDİ, ÇOK GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR PROGRAMDI”

Program sonrasında beğenilerini dile getiren vatandaşlar Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

İrfan Birol isimli bir vatandaş şunları söyledi: “Tek kelimeyle muhteşemdi. Her şey çok güzeldi.”

Belkıs Yalçın isimli bir diğer vatandaş da çok güzel bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, “Emeği geçenlere çok teşekkür ederim, çok duygulandık. Böyle programların daha sık olmasını temenni ederiz.” dedi.

Benzer düşünceleri paylaşan Musab Atıcı isimli vatandaş da “Program çok güzeldi. Ülkemizin 100. yılı için yapılmış, düşünülmüş çok güzel bir program oldu. Belediye başkanımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.

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İHA

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