Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrin kimliğine yakışır örnek şadırvanlar yapıyoruz'

İlçe genelinde cami avlularındaki şadırvanları Selçuklu Mimarisi tarzında yenileyen Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında 3 adet ve 7 yılda ise 18 adet kemerli şadırvanı ilçeye kazandırdı. Şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlerine değer kattıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmanın şehrin estetiğini ön planda tutarak, örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

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  • 21.12.2023 12:29
  • Güncelleme: 21.12.2023 13:08
Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrin kimliğine yakışır örnek şadırvanlar yapıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçe genelinde cami avlularındaki şadırvanları Selçuklu Mimarisi tarzında yenileyen Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında 3 adet ve 7 yılda ise 18 adet kemerli şadırvanı ilçeye kazandırdı. Şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlerine değer kattıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmanın şehrin estetiğini ön planda tutarak, örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, pazar yerinden temizlik hizmetlerine kadar tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, özellikle ilçe genelinde fiziki mekanların güzel olmasına önem verdiklerini belirterek, “İhtiyaç olan bölgelerde gerek yeni yapılan camilerde gerekse yenilenmesi gereken yerlerde tek tıp yeni şadırvanlar yapıyoruz. Selçuklu zamanında ecdadımız, mimari eserleri gönüllerinden gelerek, İslami motifler vererek ibadethaneler yapmıştır. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de vatandaşların yoğun kullanmış olduğu alanların çevre düzenlemesiyle birlikte, bölgenin ihtiyacına göre yeni fiziki mekanlar yapıyoruz. Özellikle ecdadımızı örnek alarak kemerli modern şadırvanlar yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan bölgesinde 7 yıl önce başlattığımız çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Yapmış olduğumuz şadırvanları da şehrimizin geçmişini hatırlatacak şekilde Selçuklu Mimarisindeki kemerli hatlarla biçimlendiriyoruz. Yapılan çalışmalarımız, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Selçuklu mimarisinden esintiler taşıyan, aynı zamanda son derece modern çizgilere sahip olan ve ortalama 100 metrekareden oluşan kemerli şadırvanların içerisinde; erkek ve kadın lavaboları, engelliler için farklı bir bölüm, 16 tane abdest alma yeri ve bunun yanında son teknolojiyle donatılmış yüz litre kapasiteli sıcak su bölümü bulunuyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi, Turgutreis, Yakut, Fevziçakmak, Yenidoğan, Mevlana, Mithatpaşa, Sümer, Beyazşehir, Yıldızevler, Şeker, Barbaros, Erkilet, Erkilet Ertuğrulgazi, MOBİLYAKENT, Cırgalan ve Erciyesevler olmak üzere toplam 18 adet kemerli şadırvan yaptı.

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İHA

Kayseri Gündem
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