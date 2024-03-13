Hacılar'a 5 yılda 1.1 milyar TL'lik yatırım

Hacılar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, bütçesi 600 milyon TL olan belediyede 5 yıl içerisinde 1.1 milyar TL’lik yatırım yapıldığını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 5 yıllık çalışmaları ve devam eden seçim çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Biz ayağı yere basan işleri anlattık ve vaatlerimizde böyle oldu. Vatandaşımızın bize olan sevgisi burada beliyor. Ayağı yere basan işleri yapmamız gerekiyor. Hacılar’ımızın inşaatla olan işleri kabına girmiş durumda. Hacılar’da bu alandaki çalışmalar ilçemizin güzelliğine güzellik katıyor. Kentsel dönüşüm çalışması, meydan çalışmaları birbirlerine bağlı işler. Vatandaşımızın bize olan desteği ve inancı ile böyle oldu" dedi.

Başkan Özdoğan, 400 milyonluk bütçelerinini olduğunu söyleyerek, “İlçemize 5 yıl içerisinde 1.1 milyar TL’lik devlet yatırımları, hayırseverlerimiz, büyükşehrimiz ve kendimiz yaptığımız yatırımlar var. Kendi öz kaynaklarımızla yatırımlar yaptık. Bizim bütçemizin yüzde 58.9’u yatırıma ayrılmış. 21.6’sı personel giderlerimiz, diğerleri de akaryakıt ve sosyal işlerle alakalı giderlerimiz. Bu kadar oranın yatırıma ayrılmış olması bizim için gurur verici. Ciddi bir rakam. Bunlardan keyif alıyoruz. Hacılar’da son 5 yılda bin 237 yapı ruhsatı vermişiz. 2023 yılı itibariyle 4 bin 60 ruhsat verdik. Bunlar ciddi rakamlar. Hacılar’ın büyümesine büyüme katacak rakamlar. 13 bin nüfuslu ilçemizin 5 yıl önceki haliyle şimdiki hali çok farklı. Modern yapılaşma oldu. Kentsel dönüşüm çalışmaları da nüfusun nereye gideceğinin göstergesidir. Projelerimizde ciddi rakamlar var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetin kendilerini her zaman desteklediğinin altını çizen Özdoğan, "Burada bir kardeşleri var. 5 yılda yapılan işlerimiz gözlerinin önünde. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin her zaman desteği ile bugün 1.1 milyar TL’yi konuşabiliyoruz. Bakanlığımızın ve büyükşehrimizin desteği hep ilçemizin yanında oldu. Allah nasip ederse yine sahada gördüğümüz gibi vatandaşlarımızın bize olan sevgileri, saygıları, kardeş görmeleri, evlat görmeleri nedeniyle de biz yeni dönemde de kendilerine hizmet etmeye talibiz. İnşallah Rabbim nasip edecek ve önümüzdeki 5 yılda da onlarla birlikte güzel işlere imza atacağız. Hacılarlı vatandaşlarımız bizi bilir. Hacılarlı hemşerilerimiz ayağı yere basan projeler, yapılan işler ve atıp tutmadan konuşan başkanlara güvenirler. Yaptığımız işlerde de ortada. Bu yaptığımız işlere bakarak daha güzel işler yapacağımızı vaat ediyorum. İnşallah onlarda bize teveccüh gösterecekler ve güzel işlere beraber imza atacağız. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeni projeler yaklaşık 10 milyar TL

Özdoğan ayrıca, yeni dönemde yapılacak olan projelerin bedelinin de yaklaşık 10 milyar TL olduğunu dile getirdi.