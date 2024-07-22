Talas Belediyesi kıymalı pide alacak

Talas Belediyesi, 32 bin adet kıymalı pide ve ayran almak için ihale gerçekleştirecek.

Talas Belediyesi kıymalı pide alacak
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi, 32 bin adet kıymalı pide ve ayran almak için ihale gerçekleştirecek.

Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 32 bin adet kıymalı pide ve ayran satın almak için açık ihale usulü ihale yapılacak. Tekliflerin sadece elektronik ortamda alınacağı ihale 31 Temmuz saat 11’de yapılacak. Talas Belediyesi ihale salonunda yapılacak ihaleye katılmak isteyenler, ihale tarihine kadar teklif verebilecek. 12 ay süre ile ihtiyaç duyulan pide ve ayran ikramı, ilçedeki cenaze sayısına göre taziye adresine teslim edilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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