KAYTUR kafeterya kiralayacak

KAYTUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret Anonim Şirketi, 1 adet büfeyi 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkacak.

KAYTUR kafeterya kiralayacak
Kayseri GündemEditör

KAYTUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret Anonim Şirketi, 1 adet büfeyi 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkacak.

Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Özhaseki bulvarı üzerinde bulunan büfe, açık teklif usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek. İhale 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te KAYTUR A.Ş. ihale salonunda yapılacak. İhaleye katılacak kişiler, evraklarını ihale saatinden önce teslim edebilecek.

İHA
Kayseri Gündem

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