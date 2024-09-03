Talas Belediyesi'nde Eylül Meclisi

Talas Belediye Meclisi toplanarak eylül ayı gündeminde bulunan 19 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başkanlığında Meclis Salonunda gerçekleşen oturumda çeşitli komisyonlara ait raporlar ile müdürlüklere ait konular görüşüldü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine Eylül ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, “Değerli meclis üyelerimiz hoş geldiniz. 2024 yılı Eylül ayı toplantısı birinci birleşim birinci oturumunu açıyorum. Meclis gündemimiz 19 maddeden oluşmaktadır. Ancak ondan önce geçtiğimiz hafta 26 Ağustos Malazgirt ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladık. Meclisimiz adına Sultan Alpaslan’dan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına kadar bu ülkeyi bizlere kanları ve canlarıyla bırakan, şu anda da yurtiçi ve sınır ötesinde devletin bekası için mücadele eden geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Görevi başında bulunan güvenlik güçlerimize de başarılar diliyorum. Alınan kararların ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde oturumu açtı.

Çeşitli komisyonlarla ilgili raporların görüşüldüğü oturumda Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile ilgili konular karara bağlandı.

Meclis oturumu 4 Eylül Çarşamba günü saat 16.00’da toplanmak üzere sona erdi.