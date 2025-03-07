Kadınların Konut Satışındaki Payı Artmaya Devam Ediyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2024 yılında kadınlar yüzde 35 pay ile 517 bin 528 konut edinirken, erkekler yüzde 55 pay ile 819 bin 231 konut edindi. 24 bin 547 konut ise ortak alındı.

Kadınların En Çok Konut Edindiği İller

2024 yılı illere göre cinsiyet ayrıntısında konut satış verilerine göre, Kırıkkale, Çanakkale, Balıkesir illeri yüzde 42 ile en yüksek oranda kadınlara konut satışının yapıldığı iller oldu. Bu illeri yüzde 41 seviyelerinde Karaman, Edirne ve Sinop takip etti. En az oranda kadınlara konut satışı yapılan iller ise yüzde 22 ile Muş, yüzde 23 ile Ağrı ve Ardahan, yüzde 24 ile Kars ve Bitlis oldu.

Ortak Alımlarda Afyonkarahisar İlk Sırada

2024 yılı illere göre cinsiyet ayrıntısında ortak yapılan konut satış sayılarına göre, Afyonkarahisar yüzde 3,99 ile ortak alınan konutlarda açık ara ilk sırada yer aldı. Afyonkarahisar’ı yüzde 2,60 ile Muğla, yüzde 2,47 ile Balıkesir, yüzde 2,46 ile Aydın ve yüzde 2,39 ile Sinop takip etti.

Kadınlar Kendilerini Güvende Hissetmek İstiyor

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2024 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 19,7 iken bu oran kadınlarda yüzde 26,6, erkeklerde yüzde 12,6 oldu. Kadınların yüzde 43'ü, erkeklerin ise yüzde 58,9'u yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvende hissetti. Evinde yalnızken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2024 yılında yüzde 4,8 iken bu oran kadınlarda yüzde 6,9, erkeklerde yüzde 2,6 oldu. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 2023 yılında yüzde 50,3 iken 2024 yılında yüzde 46,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 55,1 iken 2024 yılında yüzde 52,3 oldu.

Evlenen Çiftlerin Sayısı 568 Bin 395 Oldu

2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395 olurken, boşanan çiftlerin sayısı 187 bin 343 oldu. İstatistikler, evlilerin evli olmayanlardan daha mutlu olduğunu gösterdi. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı 2024 yılında yüzde 52,5 iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 44 olarak gerçekleşti.