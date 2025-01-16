Talas Belediyesi'nden Rekor Gayrimenkul Satışı

Talas Belediyesi'nin satışa sunduğu gayrimenkullerden 6 villa parseli, yoğun ilgiyle satıldı. Bu satışlardan toplam 27 milyon 365 bin TL gelir elde edildi.

Talas Belediyesi'nden Rekor Gayrimenkul Satışı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleştirilen ihaleler büyük ilgi gördü. İhalenin açılışında katılımcılara teşekkür eden Başkan Yalçın, alıcılara ve satıcılara hayırlı olmasını diledi.

İhaleler sonucunda, Endürlük Mahallesi’nde bulunan 1 adet villa parseli ile Yukarı Talas’ta yer alan 5 adet villa parseli satıldı. Elde edilen 27 milyon 365 bin liralık gelir, Talas Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.

Bu rekor satışlar, Talas Belediyesi’nin çalışmalarına hız kazandıracak ve bölgeye yeni hizmetler getirecek. Başkan Yalçın, bu tür ihalelerin bölgenin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi

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