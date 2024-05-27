Talas Belediyesi'nden yeni yatırım fırsatları

Talas Belediyesi, kaçırılmayacak yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Düzenlenecek ihalelerle Başakpınar’da 10 parça 4 katlı konut arsası, Reşadiye’de 2 adet villa parseli ve Mevlana’da 1 adet ticaret arsasının satışı yapılacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Toplam 12 parça taşınmazdan ilk olarak mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Başakpınar Mahallesi’nde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki 10 konut parselinin satışı yapılacak. Kapalı teklif yoluyla yapılacak ihalelerde Malatya yolu üzerinde bulunan arsalar alıcısını bulacak. Aynı gün ayrıca Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 adet villa parseli kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkacak. Her iki ihale Belediye Meclis Salonu’nda 29 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Ticaret parseli alıcısını bulacak

Öte yandan Mevlana Mahallesinde 1 adet ticaret arsası kapalı teklif ile satışa çıkarılacak. Yine Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek ihale 5 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacak. İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.