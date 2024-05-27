Yerli sanal gözlükle ticaret kolaylaşacak

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri, tamamen yerli olarak geliştirdikleri Sanal Gerçeklik Projesi ile fuarlarda sergilenecek ürünleri taşıma masrafı olmadan tamamen sanal ortamda kurgulayarak ticarete yeni bir kolaylık getirmeyi hedefliyor.

Geliştirilen projede mekan deneyimi kurgusu yazılıma çevrilerek 3D modelleme yapılıyor. Yapılan modelleme sayesinde herhangi bir fuarda sergilenecek ürünler sanal gerçeklik gözlüğüne aktarılarak ürünler başka bir yere taşınmadan incelenmesini sağlıyor. Ayrıca öğrenciler projenin AR-GE çalışması aşamasında olan diğer bir uzantısı ile de dokunma hissini dahil ederek, ürünlerin dokusunu hissetmeyi sağlayacak yeniliklerde ticarette yenilik yapmayı da hedefliyor.

Proje ile ülke turizm ve değerlerini sanal gözlük ile tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen Şükrü Durak, “Sanal Gerçeklik Projesi’nde mimarlıkta öğrendiğimiz mekan deneyimi kurgusunu biz yazılıma çevirdik. Bu yazılımla birlikte yapmak istediğimiz şey hem turizmde hem de ülkemizin diğer değerlerinde bunu bir sanal gözlük uygulaması olarak tanıtmak. Sanal gözlüğün potansiyeli gittikçe büyüyor ve market de gittikçe genişliyor. Biz de bu markete yazılım üreterek bunu mekan deneyiminde, mimarlık alanında göstererek, birçok farklı sektöre uygulamak istiyoruz. Bu yazılımı tamamen biz geliştiriyoruz. Yaptığımız 3D modellemeleri bir uygulamaya dönüştürüyoruz. Bu uygulamanın içerisinde eğitici, öğretici deneyimler koyarak insanların keşfetmesine açıyoruz” dedi.

Durak, geliştirme aşamasında olan diğer projeleri ile de ürünlere dokunma hissiyatını da ekleyeceklerini söyleyerek, “Sanal gözlük pazarı gittikçe büyüyen bir pazar ve bizde burada birçok farklı AR-GE projesi yapıyoruz. Dokunma hissini katarak mobilya sektöründe onların taşıyamadığı ürünleri fuarlara götürmek, yurtdışında tanıtma için sanal gözlüğe yazılım olarak aktarıyoruz. Bu sayede mobilyacılar ürünlerini sadece fotoğraftan yada web sitesinden göstermek yerine, tamamen gözlüğü takıp denetiyorlar. Orada olmayan bir şeyi bir eldiven kullanarak oradaki dokuyu hissetmelerini sağlıyoruz. Bu AR-GE projemizi de geliştirmekteyiz şu anda” ifadelerini kullandı.