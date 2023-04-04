Talas Belediyesi'nin 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı

Talas Belediye Meclisi, gündeminde bulunan 23 maddeyi karara bağladı. Gündemde yer alan 2022 Yılı Faaliyet Raporu maddesi de oylanarak kabul edildi.

PAYLAŞ
  • 04.04.2023 11:40
  • Güncelleme: 04.04.2023 15:56
  • 41
Talas Belediyesi'nin 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Meclisi, gündeminde bulunan 23 maddeyi karara bağladı. Gündemde yer alan 2022 Yılı Faaliyet Raporu maddesi de oylanarak kabul edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda encümenin yanı sıra altı komisyona üye seçimleri ile Tarihi Kentler Birliğine yedek üye seçimi yapıldı. Meclis toplantısında ayrıca çeşitli komisyon raporlarıyla, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesiyle kardeş şehir protokolü için yetki, bazı müdürlüklere ait konuları içeren gündem maddeleri de karara bağlandı. Yapılan seçimlerde komisyonlarda bir yıl görev yapacak isimler ise şöyle oluştu: Encümen: Ragıp Dost, Çağrı Daşan, Halil Gedikbaş. Plan ve Bütçe Komisyonu: Zafer Pamuk, Alaaddin Canıpek, Ömer Uğurlu, Hasan Özsoy. İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Hami Türkyar, Murat İlhan, Suat Erdoğan, Adnan Özer. Çevre Kültür ve Turizm Komisyonu: Selçuk Çağan, Mehmet Kısmet, Kerem Özden, Mustafa Özaşır. Gençlik Kadın ve Aile Komisyonu: Cumhur Yıldız, Duygu İnce, Kerem Özden, Ufuk Gökdemir. Ticaret ve Sanayi Komisyonu: Zafer Pamuk, Ümit Dilci, İbrahim Ata, Ufuk Gökdemir. Eğitim Spor ve Sağlık Komisyonu: Alaaddin Canıpek, Suat Erdoğan, Ömer Uğurlu, Paşa Önal. Tarihi Kentler Birliği Yedek Üye: Suat Erdoğan. Ayrıca 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olarak meclis üyeliklerinden istifa eden Emine Timuçin ile Aytaç Kırmızıtaş’ın yerine Mehmet Kısmet ve Halil Gedikbaş meclis üyesi olarak görevlerine başladı. Mecliste bulunan Emine Timuçin’e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek çiçek verildi.

Diğer yandan 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Kayseri’yi de etkileyen depremlerin ardından binaları güçlendirmek amacıyla Talas Belediyesi arşivinden talep edilen proje suretlerinin 2023 yılı sonuna kadar elektronik ortamda ücretsiz olarak verilmesi de karara bağlandı. Öte yandan meclis toplantısında 2022 Yılı Denetim Komisyonu Raporu ile 2022 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek kabul edildi.

2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Burada kim hangi konuda görüş belirtiyorsa Talas’ı sahipleniyor demektir. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Zincidere 100. Yıl Göleti gibi 52 bin metrekarelik bir yeşil alanın sonuna geldik. 22 bin metrekarelik Mevlana Meydanını yeşil alan yaptık. 100 bin metrekare Talas Millet Bahçesinin bir ay içinde ihalesini yapacağız. Mevlana ile Yenidoğan mahallelerinden geçen yürüyüş ve bisiklet kullanımı için Yeşil Yol yaptık. Bütün bunlar sadece yeşil alanda bizim için övünç meselesidir. Yeni dönemimiz hayırlı olsun. Nice güzel günlere, hizmetlere inşallah hep birlikte ev sahipliği yapmaya devam edelim” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti

Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti

22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru'ya son görev

22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru'ya son görev

Emekli Eğitimci İlhami Şekercioğlu'ndan 4 önemli eser

Emekli Eğitimci İlhami Şekercioğlu’ndan 4 önemli eser

ERÜ ve KAYÜ arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' imzalandı

ERÜ ve KAYÜ arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' imzalandı

Teşkilatlarda 'ithal aday' korkusu

Teşkilatlarda ‘ithal aday’ korkusu

Derya Yanık: 'Milletin emanetlerine millet olarak sahip çıkacağız'

Derya Yanık: 'Milletin emanetlerine millet olarak sahip çıkacağız'

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'den depremzede çocuklara hediye yağmuru

Kayseri’den depremzede çocuklara hediye yağmuru

Bakan Yanık: '2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662'ye ulaştı'

Bakan Yanık: '2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662'ye ulaştı'

DAHA FAZLA
Av tüfeğiyle öldürülen gencin davası görülmeye başlandı

Av tüfeğiyle öldürülen gencin davası görülmeye başlandı

Talas'ın Ramazan Etkinliklerinin Sonraki Durağı: Kuruköprü Mahallesi

Talas’ın Ramazan Etkinliklerinin Sonraki Durağı: Kuruköprü Mahallesi

Ramazanda beslenme nasıl olmalı?

Ramazanda beslenme nasıl olmalı?

Bakan Yanık, 'Kayseri bizim gözbebeğimiz şehirlerimizden birisi'

Bakan Yanık, “Kayseri bizim gözbebeğimiz şehirlerimizden birisi”

Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti

Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti