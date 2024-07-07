Talas Belediyesi, okulları yeni döneme hazırlıyor

Talas Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda detaylı hijyen ve temizlik çalışması başlattı. Özellikle haşerata karşı yapılan ilaçlama ile daha sağlıklı bir ortam sağlanırken bahçe ve çevre temizliği ile de okul çevreleri düzenlenmiş oluyor.

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte Talas Belediyesi de kolları sıvadı. Bu çerçevede ilçe genelindeki 53 eğitim kurumunun tamamında vektörle mücadele ve çevre temizliği yapmaya başladı. Okulların kazan daireleri başta olmak üzere lavabo ve sınıflarda yapılan ilaçlama ile öğrencilerin temas edeceği yerler hijyenik hale getiriliyor. Ayrıca muhtemel haşerata karşı da ilaçlama yapılıyor.

15 personelin görev yaptığı çalışmalarda 2 arozöz, 2 süpürme aracı, 1 basınçlı yıkama aracı ve 1 kepçe kullanılıyor.