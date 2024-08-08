Talas Bulvarı'nı Mehmet Özhaseki Bulvarı'na bağlayan güzerghta sona gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Talas Bulvarı’nı Mehmet Özhaseki Bulvarı’na bağlayan güzergâhta yer alan 2,5 kilometre uzunluğundaki 40 metrelik imar yolunun yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışmalarını yakından takip eden ve bizzat koordine eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ekibiyle birlikte hummalı çalışmaları yerinde inceledi. Sürücülere alternatif sunacak yeni yol çalışmasını inceleyen ve çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti. Çalışmalarda gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç; "Üniversitemizin Rektörlük giriş kapısının önünden başlayıp Hisarcık’ımıza giden güzergâh önüne gelecek şekilde ve ardından buradan da geçip kanal üzerinden organize sanayimize, 15 Temmuz Bulvarı’mıza rahatlıkla bağlanacak olan bir boyutuyla ana arterimizin çalışmalarını devam ettiriyoruz. Kamulaştırma boyutları var, altyapı boyutları var. Gece demeden, gündüz demeden ekiplerimiz bu hizmetlerini bir an evvel vatandaşlarımızla buluşturup, konforunu arttırmak adına çalışmaları sürdürüyor” diye konuştu. Vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni ana arterin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Büyükkılıç; "Birinci etap diye nitelendirdiğimiz bölge ve devamı 40 metrelik bir yolu içeriyor. 2 bin 500 artı 2 bin 500 olmak üzere 5 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. Bir tarafı asfaltlaması da dâhil yapıldı, trafiğe açıldı. İnşallah diğer tarafını da 15 gün içerisinde tamamlayıp hizmete sunmuş olacağız. Standardı yüksek, bölgemize hem bir zenginlik kazandıran hem imarlaşmaya vesile olan hem de organize sanayimizin trafiğini rahatlatan, üniversite hastanemize rahatlıkla, çay bağlarına, Talas’a ulaşacak olan vatandaşlarımıza en güzel hizmeti verecek olan bir ana arterimiz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, sürücülere de kurallara uyma çağrısında bulunarak, “Yol konforunu artıyoruz, bu konularda çok büyük hassasiyet gösteriyoruz ama bir beklentimiz var vatandaşlarımızdan. Diyoruz ki alternatif yollarımızı kullanın, ancak bu standardı yüksek güzel yollarımızı kullanırken trafik kurallarına mutlaka uyalım, sevincimizi gözyaşlarıyla buluşturmayalım. Bu güzel yolları, trafik kurallarına uyarak kullanmaya devam” dedi.

Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki yolun 1.200 metresi geçen yıl tamamlanarak hizmete açılırken, 1300 metrelik 2’nci etap kısmında, yolun Talas Bulvarı istikametindeki bölümü asfaltlandı ve çift yönlü trafiğe açıldı. Talas Bulvarı’ndan Mehmet Özhaseki Bulvarı’na gidiş yönünde de altyapı çalışmaları tamamlanarak bu kesimin de ilerleyen günlerde asfaltlanarak trafiğe açılması planlanıyor. Yeni yol sayesinde Erciyes veya Organize sanayi istikametinden gelip Talas bölgesine devam edecek sürücülerin hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşımına imkân sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yolun Mehmet Özhaseki Bulvarı’ndan sonra devam eden ve kanal boyuna bağlanacak olan kesiminde de kamulaştırma çalışmalarına başlandı. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasına müteakip Mehmet Özhaseki Bulvarı’nda oluşturulacak kavşak sayesinde yolun, Eskişehir Bağları gecekondu önleme bölgesinden gelen kanal yoluna bağlanması planlanıyor.