Talas'da 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. yıl sergisi'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; ’Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Sergisi’ ile gençlere Çanakkale ruhunu aşılayacaklarını ve milli mücadele yıllarını gözler önüne sereceklerini söyledi.

Tarihi Ali Saip Paşa Sokağının girişindeki eski bir taş konakta yapımı devam eden sürekli serginin yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Yalçın, Balkan Savaşlarından başlayıp Cumhuriyet’e uzanan çizgide belge, fotoğraf, rölyef, kitap ve objelerden oluşan çok önemli bir kültür hazinesini Talas’a kazandıracaklarını söyledi. Çanakkale araştırmaları ve gezileri ile bilinen Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin elindeki arşivi, ortak bir projede Talas Belediyesi ile paylaşmasıyla ortaya çıkan sergiyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sergi binasında incelemelerde bulundu ve gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplam 5 bölümden oluşan ve içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonunun yer alacağı sergi binasında Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler yer alacak.