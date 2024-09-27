Talas Deneme Bahçesi'nde aronya hasadı

Talas Belediyesi; belediyeye ait deneme bahçelerinde üretimini gerçekleştirdiği aronya meyvesinin hasadına başladı. İlçede sürdürülen tarımsal destek programları kapsamında üretilen yüksek antioksidan özelliklere sahip dikkat çekici bir süper meyve olarak bilinen aronya, Talas’ın çiftçilerine örnek olacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Reşadiye Ek Hizmet Binasında 3 bin metrekarelik alanda kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitki Deneme Bahçelerinde bu ürünün hem yerel üretime katkı sağlamak hem de çiftçilere yeni bir ürün alternatifleri sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti. Başkan Yalçın; "Aronya, hem sağlık açısından faydalı hem de ekonomik katma değeri yüksek bir ürün. Bu üründen 129 kilo hasat elde edildi. Belediyemizin öncülüğünde yapılan bu üretimle çiftçilerimize yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz." dedi. Deneme üretiminde başarılı sonuçlar alınan aronya, hem dileyen ilçe çiftçisine üretmesi için sunulacak hem de piyasaya örnek teşkil edecek.

Belediyenin kırsal kalkınmayı artırma projeleri kapsamında üretim kapasitesinin artırılması ve bölge çiftçisinin teşvik edilmesi planlanıyor.