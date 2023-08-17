Talas dönüşüyor, yapılar güçleniyor

Talas Belediyesi tarafından 1 milyon metrekarelik alanda başlatılan Kentsel Dönüşüm seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Muhtemel bir depreme hazırlık çerçevesinde yürütülen çalışmalarla ilçede binlerce bina yenileniyor.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelinde 41 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini ifade ederek, “6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acısı hala yüreğimizde. Bugün de 17 Ağustos 1999 depreminin 24. yıldönümü. Yani deprem hayatımızın inkar ve ihmal edilemez bir gerçeği. Bu nedenle Talas Belediyesi olarak konuyla ilgili çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Depreme karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında da yapılarımızı sağlamlaştırmak geliyor. Bu çerçevede ilçe genelinde 41 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz ve şu ana kadar 2 bin 303 konutun yıkımını gerçekleştirdik” dedi.

3 BİN 209 KONUT TESLİM EDİLDİ

Yıkılan dayanıksız binaların yerine yapılan sağlam konutların da hızlı şekilde teslim edildiğine işaret eden Başkan Yalçın, “Bu çerçevede daha önce yıkımı tamamlanarak yeniden inşa edilen 96 binada 3 bin 209 konut ve 343 iş yerinin teslimini gerçekleştirdik” diye konuştu.

Başkan Yalçın, kırsal mahallelerde de metruk ve tehlike arz eden 100’ün üzerinde yapının yıkıldığını da sözlerine ekledi.