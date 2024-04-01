Talas İlçe Belediye Meclis Üyeleri kesinleşti

2024 Yılı Mahalli İdari Seçimleri sona erdi. Kayseri’deki seçim sonuçlarına göre; Büyükşehir Belediyesi’ni 295 bin 613 oy alarak yüzde 38,63 (Açılan Sandık Oranı: %99,5) ile Cumhur İttifakı Adayı Memduh Büyükkılıç kazanırken Felahiye, Akkışla, Sarız ve resmi olmayan sonuçlara göre Pınarbaşı da olmak üzere 4 ilçe belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi, Tomarza’yı İYİ Parti, Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan'ı Milliyetçi Hareket Partisi, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Yeşilhisar, İncesu, Hacılar, Develi ve Yahyalı’yı ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayları kazandı.

Talas’ta mevcut Başkan Mustafa Yalçın, 27 bin 760 oyla yüzde 33,75 alarak yeniden başkan seçilirken ilçe belediye meclisinde AK Parti 27 bin 69 oy, İYİ Parti ise 18 bin 352 oy, Cumhuriyet Halk Partisi 15 bin 706 oy, Yeniden Refah Partisi 10 bin 492 oy aldı.

Sonuçlara göre ise Talas Belediye Meclisi’nde AK Parti’den yer alan isimler şu şekilde Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Kerem Ekici, Alaadin Canipek, Emine Timuçin, Orhan Say, Ahmet Tural,Selim Gümüş, Osman Kutay Altuntaş, Mehmet Akbulut, Hami Türkyar,Mustafa Özaşır, İbrahim Ata, Taner Afşar, Müjdat Yılmaz, Harun Ünal, Murat İlhan, Duygu İnce, Yüksel Sungur, Emir Namaldı, Recep Elifoğlu, Volkan Çolak, Yusuf Solmaz, Kürşat Üstündağ, Selçuk Çağan, Emre Kılıç, Mustafa Büyükbaş, Kemal Çetinkaya, Nuh İkiz, Esat Doğan, Şehmuz Ceyhan, Seba Begüm Güler, Adile Erciyes, Davut Hayta, Mustafa Kemal Saray.

İYİ Parti’den ise Şahin Ülker, Ramazan Bülbül, Nafiye Aydın Akyüz, Hadiye Hakkomaz Şahin, Turan Bulgurcu, Mücahit Kısmet, Bünyamin Türkmen, Mustafa Yıldız, Metin Duman, Özal Öztürk, Serkan Yaşar, Salim Kılınç, Şükran Ünal, Menderes yalçın, Nazende Büyükkatırcı yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Musa Cingöz, Hülya Yüksel, Murat Özdemir, Alaatin can Kılıç, Ali Yıldırım, Turgut Altıparmak, Mustafa Cura, Mustafa Yılmaz, Deniz Yüksel Belediye Meclisi’nde yer aldı.

Yeniden Refah Partisi’nden Elif Çomuk Turaç, Abdullah Kaplan Belediye Meclisine girdi.