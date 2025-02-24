Talas'ın 77 camisi Ramazan'a hazır

Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak geçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, bu kez Ramazan ayına özel olarak yapılıyor.

Talas'ın 77 camisi Ramazan'a hazır

Vatandaşların huşu içinde ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için çalışan Talas Belediyesi ekipleri, bu ayın manevi atmosferinin daha iyi şekilde anlaşılabilmesi adına çalışmalarını hızlandırdı.

Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak geçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cami halıları da yıkandı. Bu doğrultuda 54’ü merkezde, 26’sı kırsalda bulunan toplam 77 camide çalışmalar gerçekleştirildi.

Camilerin yapılan detaylı temizliği ile hem daha sağlıklı koşullarda ibadet etme imkanı sunulurken hem de hijyenik bir ortam sağlanmış oldu.

Talas Belediyesi tarafından cami temizliği için özel oluşturulmuş ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanıldı. Temizlik ve hijyen uygulaması kapsamında iç mekanların süpürülmesinden, pencere ve ayakkabılıkların silinmesine kadar tüm bölümler özenle temizlendi. Son olarak ULV işlemiyle dezenfeksiyonun yapıldığı camiler, ibadete hazır hale getirildi.

Haber Merkezi

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