Geçmişin İzcileri, Talas Antika Pazarı'nda Buluşuyor
Tarih meraklıları, nostalji sevdalıları, bu haber tam size göre! Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde kurulan ve her ayın ikinci pazar günü gerçekleşen Antika Pazarı, yeni yılı renkli bir başlangıçla karşılıyor.
2019 yılında tarihi Harman Meydanında başlayan yolculuğuna Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde devam eden Antika Pazarı, geçmişe özlem duyanlara adeta bir zaman tüneli sunuyor.
Bu pazar yerinde halı, kilim, seccadeden tespih, saat, para ve pula kadar binlerce nostaljik ev eşyası sergileniyor. Kayseri’nin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından antika satıcıları, birbirinden değerli parçaları burada meraklılarıyla buluşturuyor.