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Talas'ın Yazar Okulu Seminerleri'nde Ahmet Sıvacı 'hikaye'yi anlattı

Talas Belediyesi'nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programı bu hafta da devam etti. Seminerlerin ikincisinde yazar Ahmet Sıvacı, gençlerle bir araya gelerek hikaye türüyle ilgili birikimlerini anlattı.

Talas'ın Yazar Okulu Seminerleri'nde Ahmet Sıvacı 'hikaye'yi anlattı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programı bu hafta da devam etti. Seminerlerin ikincisinde yazar Ahmet Sıvacı, gençlerle bir araya gelerek hikâye türüyle ilgili birikimlerini anlattı.

Eğitim ve edebiyat dünyasına sağladığı katkılarda dikkat çeken Talas Belediyesi’nin başlattığı yepyeni bir program olan Yazar Okulu Seminerleri programı hız kesmeden devam ediyor. Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programının ikinci haftadaki konuğu yazar Ahmet Sıvacı oldu. Gençlerle buluşan yazar Ahmet Sıvacı, programda hikâye dalında bilgi ve birikimlerini paylaştı. Yazar olmayı tavsiye eden Sıvacı, bu yolda yalnız yürümeyi ve kimseden alkış beklememeyi vurgulayarak, “TV programcılığı, tiyatro, sinema gibi sanatlarda söz uçar ama hikâye ve roman gibi türlerde yazı kalır. O nedenle yazdığınız eserler dünya döndüğü sürece bir yerlerde kalır. Ne yazarsanız yazın. İster roman, ister şiir veya öykü yazın. Kendinizi nasıl anlatmak istiyorsanız öyle anlatın.” dedi.

Programın sonunda yazar Sıvacı plaket verilirken, katılımcılara da Talas Belediyesi’nin yayınlarından oluşan kitap seti hediye edildi. Yazar Okulu Seminerlerinin ilk programında eğitimci yazar Mustafa Balaban’ın deneme ve köşe yazısı konularındaki bilgi ve birikimlerini gençlerle paylaşmıştı.

Aralık ve ocak ayı boyunca sürecek Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi’nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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