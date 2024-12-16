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Kayserispor - Galatasaray maç biletleri satışa çıktı

Süper Ligin 17'nci haftasında oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

Kayserispor - Galatasaray maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor, Süper Ligin 17’nci haftasında 22 Aralık Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maçın biletleri satışa çıktı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Şehrin Kalbinde buluşuyoruz!Kayserispor’umuzun Süper Lig 2024-2025 Sezonu 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Galatasaray ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2024/2025 sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor kulübüne devir edebilir. Devir edilen kombinenin Kayserispor  kulübü tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin yüzde 20'si parapuan olarak Passo Hesabınız aktarılacaktır. Biriken parapuanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içersinde Galatasaray logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Ev Sahibi takım biletleri, Galatasaray logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Galatasaray logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Galatasaray misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.
 

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı; 
Batı Balkon: 3 Bin 350 TL,
Batı Alt: 2 Bin 750 TL,
Batı Üst: 2 Bin 50 TL,
Doğu Alt: 2 Bin 250 TL,
Doğu Üst: Bin 850 TL,
Kuzey Üst: Bin 500 TL,
Güney Alt: Bin 500 TL,
Misafir Tribünü: Bin 950 TL.

Haber Merkezi

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