Talas Kırsalı Kestane Fidanı ile tanışıyor

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerdeki kamu kurumlarına ait alanlarda ağaçlandırma çalışması başlattı.

Talas Kırsalı Kestane Fidanı ile tanışıyor

İlçede yürüttüğü ağaçlandırma faaliyetleriyle dikkat çeken Talas Belediyesi, kırsaldaki kamu kurumlarına ait alanların da ağaçlandırmasını yapıyor.

Gerek ilçe merkezinde gerekse kırsal mahallelerin yeşillendirilmesi kapsamında adımlar atan belediye, kamuya ait alanların fidan dikimini de üstlendi.

Bu kapsamda ekipler ilk olarak Mengücek Mahallesi’ndeki sağlık ocağı, okul bahçesi, cami gibi kamu kurumlarının bahçelerine fidan dikti.

Daha sonra ekipler Kepez Mahallesi’ne geçerek buradaki kamuya ait alanlarda fidan dikme faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 500 kestane fidanı toprakla buluştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın büyük önem verdiği fidan dikimi, diğer kırsal mahallelerin kamu alanlarında da sürecek.

Haber Merkezi

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