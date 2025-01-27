Narkotik operasyonlarında 22 kişi tutuklandı
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyon neticesinde 174,55 gram narkotik madde ele geçirildi. 25 operasyon kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonlarda toplamda; 174,55 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 25 operasyon kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.