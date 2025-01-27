Narkotik operasyonlarında 22 kişi tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyon neticesinde 174,55 gram narkotik madde ele geçirildi. 25 operasyon kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Narkotik operasyonlarında 22 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonlarda toplamda; 174,55 gram  narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 25 operasyon kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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