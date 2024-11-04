Narko-Okul uygulamasında 32 kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve civarında okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul Uygulamasında 9 araç ve 32 kişi sorgulandı. 

Narko-Okul uygulamasında 32 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve civarında okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul Uygulamasında 9 araç ve 32 kişi sorgulandı.

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