Talas Meclisi'nden başkan Yalçın'a Gazze'ye Yardım Yetkisi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayındaki faaliyetler hakkında konuşarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusundaki hassasiyeti vurguladı. Başkan Yalçın, “Mevlana Restoranımızı 300 kişilik ücretsiz iftar için açtık. Bir grup iş insanı sponsor oldu ve biz de ev sahipliği yapıyoruz. İkram Sofrası bir ay boyunca hizmet verecek,” dedi. Ayrıca, Talas Kızılay ile iş birliği yaparak günlük 100 kişilik iftar verilmesini sağladıklarını belirtti.

İhtiyaç Sahiplerine Ulaşma Çağrısı

Yalçın, mahalle muhtarlarına çağrıda bulunarak, gıda, giyim ve yakacak ihtiyacı olan kişilerin bildirilmesini istedi. “İhtiyaç sahibi olup bize ulaşamayan, onurundan dolayı gelemeyen insanlar varsa bize bildirirseniz biz onlara ulaşırız,” ifadelerini kullandı. Hayır Çarşısı’nda yapılan çalışmaların devam ettiğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını vurguladı.

Gazze’ye Yardım Yetkisi

Mart ayı oturumunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu’na ait raporlar da değerlendirildi. Gazze’ye yardım konusunda da önemli bir karar alındı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a, Kızılay üzerinden insani yardım protokolü imzalanması için yetki verildi.

Talas Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısı, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da toplanmak üzere sona erdi.