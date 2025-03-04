KASKİ'den Vatandaşlara Dijital Hizmet Kolaylığı

‘Sağlıklı ve kaliteli altyapı’ anlayışı ile insan odaklı hizmet veren KASKİ, abonelerine dijital çağın fırsatlarını en iyi şekilde sunmayı sürdürüyor. Aboneler, artık herhangi bir şubeye gitmeden web sitesi üzerinden fatura ödeme, endeks beyanı gibi hizmetlerden sorunsuz bir şekilde faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra, içme suyu veya kanalizasyon arızaları ile ilgili talepler de web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Arıza Başvurusu Nasıl Yapılır?

Arıza başvurusu yapmak için ilk olarak [KASKİ web sitesine] giriş yapılıyor ve ‘Arıza Başvurusu’ seçeneği tıklanıyor. Açılan sayfada başvuru sahibinin bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra telefon numarası doğrulama adımına geçiliyor. Telefona gelen kod ilgili alana girildikten sonra adres bilgileri doldurularak zorunlu alanlar tamamlanıyor ve ‘onayla’ butonuna tıklanarak arıza kaydı oluşturuluyor.

Anında Bilgilendirme

Oluşturulan arıza kaydı ile ilgili aşamalar, talep sahibinin sisteme girdiği cep telefon numarasına bilgilendirme mesajı olarak iletiliyor. Bu sayede arıza süreci hakkında anında bilgi sahibi olunabiliyor.

KASKİ, bu yeni uygulama ile abonelerinin işlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde çözmelerini hedefliyor. Dijital hizmetlerle vatandaşlara sağlanan kolaylıklar, Kayseri genelinde memnuniyet yaratmaya devam ediyor.