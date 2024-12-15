Talas Mevlana Mahallesi'ne bir cami daha

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın girişimleriyle Mevlana Mahallesi'ne yeni bir cami daha yapılacak. Talas Belediyesi ve hayırsever işadamı Süleyman Katartaş işbirliğiyle Kertmeler mevkiine yapılacak cami için protokol imzalandı.

Talas Mevlana Mahallesi'ne bir cami daha
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın girişimleriyle Mevlana Mahallesi’ne yeni bir cami daha yapılacak. Talas Belediyesi ve hayırsever işadamı Süleyman Katartaş işbirliğiyle Kertmeler mevkiine yapılacak cami için protokol imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen programa Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ile hayırsever Süleyman Katartaş katıldı. Burada konuşan Başkan Yalçın; “Süleyman beyin, eşi Fatma hanım ile birlikte yaptıracağı Fatma-Süleyman Katartaş Camii inşaatının sözleşmesini imzalamak üzere buradayız. Süleyman beyi, gönlünden gelen cami yaptırma isteğini tebrik ediyorum. Allah hayrını kabul etsin, tamamına erdirsin. Sanırım Kayseri’nin en hızlı yapılacak camisi olacak. Yapıldığı yer itibariyle de Kayseri Üniversitemizin hemen kuzeyinde yer alacağı için öğrencilere ve ilçemizin yeni yapılaşma alanı olan Kertmeler mevkiindeki hemşehrilerimize hizmet edecek" dedi. Hayırsever işadamı Süleyman Katartaş, böyle bir işe niyetlendiklerinde kendilerine yakın ilgi gösteren ve hayır için kapı aralayan Başkan Yalçın’a teşekkür etti. İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ise hayırsever ve eşine teşekkür ederken, “Sayın başkanımıza böyle bir hayra vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah peygamberimizin ‘cami yaptırana Allah cennetten köşk ikram edecek’ müjdesine nail olurlar.” ifadelerini kullandı.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de Mevlana Mahallesi’nin Türkiye’nin nüfusu en yoğun mahalleleri arasında yer aldığına dikkat çekerek; "Bu nedenle ibadethane gibi ihtiyaçlar yoğun oluyor. Güzel bir yerde, hızlı bir şekilde, kısa bir süre içerisinde inşallah güzel bir cami hayırseverimiz tarafından inşa edilecek. Süleyman Bey’e teşekkür ediyoruz. Allah geçmişlerine rahmet etsin, hayattaki aile fertlerine sağlıklı uzun ömürler versin. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir sürede konu olgunlaşarak ve projesi hazırlanarak bu aşamaya gelindi" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Fatma-Süleyman Katartaş Camii yapımı için hazırlanan protokole imzalar atıldı.

Haber Merkezi
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