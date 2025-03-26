Talas Millet Bahçesi'nde Sona Doğru

Talas’a değer katacak yatırımlardan birisi olan Talas Millet Bahçesi’nde çalışmalar hız kesmiyor.

100 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmaları yakından takip eden Başkan Yalçın, sık sık alanı ziyaret ediyor. Kış mevsiminde de duraksamayan hummalı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın, birim müdürleri ve firma yetkileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler alıyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binasının yer aldığı eğitim kampüsünün yanı sıra yeşil alan ve peyzaj uygulamalarıyla da dikkat çeken Talas Millet Bahçesinde aydınlatma çalışmaları tamamlanarak gece de farklı bir güzellik oluşuyor.

MİLLET BAHÇESİ KARBON YUTAK ALANI

Dikilen endemik bitkilerin ilçenin temiz hava sirkülasyonuna da katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bahar geldi, heyecanımız arttı. Talas Millet Bahçesi'nde artık son hazırlıkları yapıyoruz. Talasımızın sosyo-kültürel hayatına renk katmasının yanı sıra, endemik bitki ve ağaç türleriyle karbon yutak alanına dönüşecek olan Talas Milet Bahçemizde son hızla devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyor, müteahhit firmaya ve çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.