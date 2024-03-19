Talas sabah sporunda buluşuyor

Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kadınlar için başlatılan Fitness Kursu büyük ilgi görüyor.

Talas sabah sporunda buluşuyor
Kayseri GündemEditör

Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kadınlar için başlatılan Fitness Kursu büyük ilgi görüyor.

Hafta içi düzenlenen ve yeni başlamasına rağmen 300’ü aşkın kadın vatandaşın katıldığını belirten Talas İlçe Müdürü Ferdi Şafak, vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalarımızı artırıyoruz. İlçe halkının düzenli olarak spor yapabilmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri adına hayata geçirdiğimiz sabah sporları Talas Spor Salonumuzda uzman antrenörler eşliğinde yapılıyor. Kursa katılan vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizleri mutlu etti. 2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanının Kayseri’mize verilmesi çalışmalarımızı daha da hızlandırdı. İlçe Müdürlüğü olarak daha fazla vatandaşımıza ulaşıp spor yaptırmanın gayretini güdüyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Talas sabah sporunda buluşuyor
Talas sabah sporunda buluşuyor
İHA
Kayseri Gündem

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