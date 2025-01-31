Talas Sporcu Fabrikasından Bir Yıldız Daha

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın önemli projelerinden Sporcu Fabrikası'nın bir parçası olan Talas Belediyespor altyapı takımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 2009 doğumlu sporcu Enes Aslan, Türkiye'nin önemli kulüplerinden MKE Ankaragücü takımına transfer oldu.

Talas Sporcu Fabrikasından Bir Yıldız Daha

Talas Belediyespor’un kalesini 3 sezondur koruyan Enes Aslan, MKE Ankaragücü takımına transfer oldu. 

“TALAS’I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM”

Sarı-lacivertli forma altında birçok şampiyonluğa imza atan Aslan “Burada çok büyük aile olduk. Bunun da sonuçlarını aldık ve almaya da devam ediyoruz. Benim burada yetişmemde büyük emekleri olan başta Onursal Başkanımız ve Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere, yönetimimize, hocalarıma çok teşekkür ederim. MKE Ankaragücü’nde Talas’ın ismini gururla temsil etmeye çalışacağım. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

“OYUNCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, “Gençlere yapmış olduğumuz yatırımın karşılığını toplamaya devam ediyoruz. 100 ağartan projelerimiz arasında Sporcu Fabrikası vardı. Bu doğrultuda çocuklarımızın şampiyonlukları ile gururlanıyoruz. Şimdide Enes kardeşimiz Ankaragücü’ne transfer oldu. Başarısı daim olsun. İnşallah profesyonel liglere oyuncularımızı vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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