Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' açılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhteşem bir projeyi daha hayata geçiriyor. Göreve geldiği günden bu yana ilçede ilklere imza atan Başkan Yalçın, bu kapsamda özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni ilçeye kazandırıyor.

PAYLAŞ
  • 05.01.2024 12:04
  • Güncelleme: 05.01.2024 15:29
Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' açılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhteşem bir projeyi daha hayata geçiriyor. Göreve geldiği günden bu yana ilçede ilklere imza atan Başkan Yalçın, bu kapsamda özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi”ni ilçeye kazandırıyor.

Tarihi Ali Saip Paşa Sokağının girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze, Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 108. yıl dönümü olan 9 Ocak’ta düzenlenecek törenle açılacak. Gölbaşı Meydanındaki tören Salı Günü saat 12.00’de başlayacak.

Çanakkale araştırmaları ve gezileri ile bilinen Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin elindeki arşivi, ortak bir projede Talas Belediyesi ile paylaşmasıyla ortaya çıkan ve toplam 5 bölümden oluşan müzede 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müze binasında Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler yer alıyor.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK, Sarıkamış Şehitlerini anacak

KAYMEK, Sarıkamış Şehitlerini anacak

CHP'li Çalıksoy'dan Ballı Villalar sorusu

CHP'li Çalıksoy'dan Ballı Villalar sorusu

Çok yakında tamamlanacak olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi çocukların vazgeçilmezi olacak

Çok yakında tamamlanacak olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi çocukların vazgeçilmezi olacak

Kayseri'de henüz kar yağışı beklenmiyor

Kayseri’de henüz kar yağışı beklenmiyor

Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' açılıyor

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' açılıyor

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

5
SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

6
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

Pazar tezgahındaki zeytinler rengiyle dikkat çekiyor

Pazar tezgahındaki zeytinler rengiyle dikkat çekiyor

DAHA FAZLA
Narkotik ekipleri 'Narko Okul' denetimi kapsamında 145 kişiyi sorguladı

Narkotik ekipleri ‘Narko Okul’ denetimi kapsamında 145 kişiyi sorguladı

Stada değil, okula geldiler

Stada değil, okula geldiler

FETÖ üyesi 5 şahıs polisten kaçamadı

FETÖ üyesi 5 şahıs polisten kaçamadı

MHP'li Özdemir'den gazetecilere yeşil pasaport teklifi

MHP'li Özdemir'den gazetecilere yeşil pasaport teklifi

KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü

KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü