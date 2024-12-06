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Talas'ta 23 bloktan oluşan riskli yapılar yıkılıyor

Talas Belediyesi'nin vatandaşların daha rahat, konforlu ve güvenli konutlarda oturmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 23 bloktan oluşan Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba sitelerinin yıkımına başlandı.

Talas'ta 23 bloktan oluşan riskli yapılar yıkılıyor
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin vatandaşların daha rahat, konforlu ve güvenli konutlarda oturmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba sitelerinin yıkımına başlandı.

Harman Mahallesindeki 23 bloktan oluşan 234 bağımsız bölümün riskli yapı kapsamında tespitinden sonra süreç kazandı. İlçede 48 farklı noktada devam eden kentsel dönüşüm alanından biri olan sahada başlayan çalışmayla binalar tahliye edilerek yıkıma başlandı. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasıyla başlayan çalışmada iş makineleri tarafından 4 blok yerle bir edildi. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat depremlerinin acısını hala yürekten hissettiklerini belirterek, deprem gerçeğini her zaman önemsediklerini söyledi.

"Dirençli binalar amaçlıyoruz"

Başkan Yalçın, şehirleri depreme hazırlıklı hale getirmek zorunda olduklarını ifade ederek; "Talas’ta kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki depreme hazırlıklı olmanın en temel yolu dirençli binalar yapmaktan geçiyor. Dirençli binalar da kentsel dönüşümle mümkün oluyor. Devletimiz ve belediyelerimiz bu konuda olağanüstü çabalar gerçekleştiriyor. Biz de çalışmalar kapsamında Harman Mahallemizde 23 blokun yıkımına başladık.” dedi. Başkan Yalçın, ilçe genelinde şimdiye kadar 2 bin 355 konutun yıkımının gerçekleştiğini ifade ederek, bu kapsamda yeniden inşa edilen 96 binada 3 bin 659 konut ve 375 iş yerini hak sahiplerine teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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