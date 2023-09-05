Talas'ta 76 hektarlık imar çalışması tamam

Talas Belediye Meclisi, eylül ayı gündeminde bulunan 25 maddeyi karara bağladı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın çok önemli bir imar çalışmasının yapıldığını belirterek, 'Endürlük, Akçakaya ve aynı zamanda Başakpınar mahallelerimiz 2040 yılına göre planlanmıştır. Şimdiden 2040 yılına göre plan yapmanın rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz.' dedi.

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  • 05.09.2023 11:28
  • Güncelleme: 05.09.2023 16:18
Talas'ta 76 hektarlık imar çalışması tamam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Meclisi, eylül ayı gündeminde bulunan 25 maddeyi karara bağladı. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın çok önemli bir imar çalışmasının yapıldığını belirterek, “Endürlük, Akçakaya ve aynı zamanda Başakpınar mahallelerimiz 2040 yılına göre planlanmıştır. Şimdiden 2040 yılına göre plan yapmanın rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz.” dedi.

Meclis salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli komisyon raporlarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne ait konuları içeren gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mecliste alınan kararların Talas’a ve Kayseri’ye hayırlar getirmesini diledi.

76 HEKTARLIK İMAR ÇALIŞMASI

Konuşmasında imar konusunda önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Endürlük ve Akçaya mahalleleri sınırları dediğimizde 76 hektarı içine alan çok önemli bir imar çalışması. Bu imar çalışmasının yapılmasıyla Talas’ın en büyük imar çalışmalarından biri tamamlanmış oluyor. Bu sayede de o bölgedeki kaçak yapılaşma engellenip imar beklentisi gerçekleştirilmiş oluyor. Ben hem Talas Belediyesine hem de Büyükşehir Belediyesinde emeği geçen ve aynı zamanda imar bayındırlık komisyonundaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir şehrin geleceği imar planıyla belirlenir. Böyle detaylı bir imar planı hazırlandığında şehrin geleceği de güvence altına alınmış olur. Endürlük, Akçakaya ve aynı zamanda Başakpınar mahallelerimiz 2040 yılına göre planlanmıştır. Şimdiden 2040 yılına göre plan yapmanın rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz.” diye konuştu.

Meclis oturumunda Kiçiköy, Han, Harman, Tablakaya ile Yukarı Mahalle sınırlarında bulunan kentsel sit alana yönelik “Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu” analiz verilerine ilişkin raporlar görüşüldü.

Ayrıca Endürlük ve Akçakaya mahallelerinde revizyon nazım imar planına dair gündem maddesi de görüşülerek karara bağlandı. Alınan kararla Endürlük ve Akçakaya’nın revizyon imar planı yürürlüğe girmiş oldu.

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İHA

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