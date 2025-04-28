Talas'ta Acil Durum Konteynerleri Güven Veriyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstanbul'daki depremin ardından yaptığı açıklamada, Talas Belediyesi olarak deprem hazırlıklarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Başkan Yalçın, "İstanbul'da yaşanan bu tedirgin edici olay, depremle yaşamayı öğrenmemiz ve her an hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Talas Belediyesi olarak biz de ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz acil durum konteynerlerimizle muhtemel bir sarsıntı veya afette vatandaşlarımızın ilk etapta ihtiyaç duyacağı kurtarma, barınma, gıda ve hijyen malzemelerini temin etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

ÜÇ BÜYÜK MAHALLEDE KONTEYNER

Başkan Yalçın, konteynerlerin, nüfus yoğunluğu bakımından Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin ise altıncı büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin kolayca ulaşabileceği Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve bir diğer büyük mahalle olan Yenidoğan Mahallesi'ndeki Anneler Parkı’na yerleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Yalçın şunları söyledi: "Bu üç büyük mahallemizin merkezi bir noktasında konumlandırdığımız konteynerlerimiz, ihtiyaç halinde hızlıca devreye alınabilecek durumdadır. Önceliğimiz, nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerimizde vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamaktır. Bunların sayısını ilerleyen günlerde artıracağız. "

İÇİNDE YOK YOK

Konteynerlerin içeriği hakkında da bilgi veren Başkan Yalçın, "Konteynerlerimizde kurtarma araç gereçleri, battaniye, su, temel gıda maddeleri, ilk yardım çantası, hijyen malzemeleri ve el feneri gibi hayati önem taşıyan malzemeler bulunmaktadır. Amacımız, deprem anında evleri hasar gören veya güvenli bir alana ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza geçici bir barınma imkanı sunmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktır" diye konuştu.

ÖRNEK PROJE

Talas Belediyesi'nin bu projesi, olası bir depremde hızlı ve etkin müdahale imkanı sunması açısından önem taşıyor. Talas Belediyesi'nin bu örnek çalışması, diğer belediyeler için de bir model teşkil ediyor.