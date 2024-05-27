Talas'ta Antika Fuarı'na sayılı günler kaldı

Talas Belediyesi tarafından 1-2 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı için geri sayım sürüyor.

Her ayın ikinci pazar günü “Harman Meydanı’nda Tarihi Yolculuk” sloganıyla hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarının yankıları sürerken Talas Belediyesi Kayseri’de bir ilke daha imza atarak Antika Fuarı hazırlıkları yapmaya başladı.

Bodrum Müzayede ve Organizasyon firmasıyla ortaklaşa düzenlenecek olan fuara yurdun dört bir yanından yüzlerce antikacı katılacak.

Başkan Yalçın’dan fuara davet

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 1-2 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarının hayırlı olmasını dileyerek, “Hafta sonu cumartesi ve pazar günü Talas’ta çok güzel bir etkinliğe imza atacağız. Şimdiden tüm antika severleri fuarımıza davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Müzayede düzenlenecek

Öte yandan fuar boyunca her gün müzayede düzenlenecek. Büyük heyecana sahne olacak müzayedeler saat 17.00’de başlayacak.