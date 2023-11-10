Talas'ta bu Pazar 'Antika Pazarı' var

Talas'ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam ediyor.

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  • 10.11.2023 15:20
  • Güncelleme: 10.11.2023 15:31
Talas'ta bu Pazar 'Antika Pazarı' var
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’ hız kesmeden devam ediyor.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, 12 Ekim Pazar günü yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak.

Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
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