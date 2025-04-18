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Talas'ta Bu Pazar Nisan Ayının İkinci 'Maharetli Elleri'

Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', nisan ayında ikinci kez misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas'ta Bu Pazar Nisan Ayının İkinci 'Maharetli Elleri'

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyon, 20 Nisan Pazar günü yine tezgah açıyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu ve kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara, vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Haber Merkezi

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