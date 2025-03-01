Talas'ta Bu Pazar Ramazan'ın İlk 'Maharetli Eller'İ

Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', Ramazan ayının ilk pazarında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas'ta Bu Pazar Ramazan'ın İlk 'Maharetli Eller'İ

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyon, iki haftalık kar engelinin ardından 2 Mart Pazar günü yine tezgah açıyor.

Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu ve kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Haber Merkezi

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