Türk Savunma Sanayiinde Yerli Batarya Atılımı: TUSAŞ ve ASPİLSAN'dan Stratejik İş Birliği

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sağladığı destekle, ASPİLSAN Enerji'nin Kayseri'deki Pil Üretim Tesisi'nde gerçekleşecek üretim süreci, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak. Yerli imkanlarla geliştirilecek hücreler, hava platformları dahil pek çok kritik savunma, havacılık ve uzay projesinde kullanılacak.

Bu proje, TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji'nin ortak çalışmaları sonucu hayata geçirilirken, Türkiye'nin batarya teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı ve savunma ile uzay alanındaki enerji depolama çözümlerinde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yapılan anlaşma ile ilgili olarak, "Savunma sanayimizin yerli ve millî üretim kapasitesini artırmak ve sektördeki rekabetçiliğimizi ileri taşımak amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz," dedi. Ayrıca, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki bağımsızlık yolculuğunda devrim niteliğinde bir adım attıklarını belirtti.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir ise, "Nitelikli hücre üretiminin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesi stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle, ülkemizin havacılık endüstrisi enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir üretim tesisi yatırım kararı alınmıştır," dedi.

Bu stratejik iş birliği, Türkiye’nin milli savunma sanayisi için kritik öneme sahip batarya teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.