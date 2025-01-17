Talas'ta Çocuklara Yarıyıl Sürprizi

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken Talas Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekledi.

Çocuklara okulların kapandığı yarıyıl tatilinde dinlenmesi ve eğlenmesi için farklı bir program düzenleyen belediyede ilk olarak Küçük Prens müzikli ve danslı çocuk oyunu gösterimi olacak. 21 Ocak 2025 Salı günü gerçekleşecek tiyatro oyunu saat 14.00’te başlayacak.

Çocuklara yönelik bir diğer tiyatro olan Maharetli Ayı Avcıya Karşı ise 28 Ocak 2025 Salı günü saat 14.00’te start alacak.

Her iki çocuk tiyatrosu Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Programlar Talas Belediyesi’nin diğer etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz olarak takip edilebilecek.