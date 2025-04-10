Talas'ta işlenen cinayetin zanlısı 19 yıl hapis cezası aldı

Olay, 7 Ağustos tarihinde saat 15:00 sıralarında Talas İlçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Bağ evi bahçe duvarı üzerinde cansız bedeni bulunan M.D.’nin cinayet zanlısı olan A.C. daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Ailesi tarafından alınan M.D.’nin cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi. A.C. hakkında öldürme suçundan dava açıldı.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık A.C. ve maktul M.D.’nin müşteki olan yakınları ile taraf avukatları katıldı.

TUTUKLU SANIK A.C.: ACI İÇİNDEYİM. BERAATİMİ İSTİYORUM

Mahkemede konuşan tutuklu sanık A.C., “Ben olay yerinden ayrılırken ayaktaydı ve bana bağırıyordu. Olay üzerime yıkılmaktadır. Ben öldürmedim. Beraatimi istiyorum. Ben M.D.’nin göğsüne ateş etmedim. Kendimi korumak için ayaklarına ateş ettim. Planlamadım. Ben oraya uyuşturucu ve tüfek için gittim. Ben evime gidiyordum. O.H. aracıma binince bağ evine gitmek zorunda kaldım. Adalete güveniyorum. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Acı içindeyim. Beraatimi istiyorum” diye konuştu. Avukatı ise, “En başından beri söylüyoruz: Müvekkilim 4-5 el ateş ediyor, ortada 1 kovan var. Müvekkilim oradan ayrılırken maktul ayakta ve bağırıyor. Ama otopsi raporunda sırtında izler var. Sürüklendiği ortada. Olayda adı geçen herkesin daraltılmış baz kayıtlarını istedik. Müvekkilimin silahı 7.65’lik ve kendisi solak. Maktulün ölümüne sırtından 9 mm çapındaki mermi neden oluyor ve açısına bakılırsa sağlak biri ateş ediyor” dedi.

MÜŞTEKİLER EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Olayda hayatını kaybeden M.D.’nin ailesi de mahkemede hazır bulundu. M.D., “En ağır cezayı almasını istiyorum” derken, R.D.S., “Kardeşimin ölümüne sebebiyet veren herkesin en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Annesi Ş.D., “Hiç bir şey oğlumu geri getirmeyecek. En ağır cezayı almasını istiyorum” ifadesini kullanırken, kardeşi M.F.D., “En ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanık A.C. toplamda 19 yıl vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.