Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı

Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 180'inci yıldönümü, polis haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kortej yürüyüşü ile kutlandı. Düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Duygu, polis müdürleri, polis birimleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın: “Bu sene teşkilatımızın 180’inci yılını kutlamak üzere bir araya geldik. Ben öncelikle bu 180 yıl içerisinde vermiş olduğumuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm hakkın rahmetine kavuşmuş meslektaşlarıma Allah'tan rahmet gidiyorum. Aynı zamanda gazilerimiz var, aramızda da gazilerimiz var, onlara Rabbimden şifa ettiriyorum. Onun dışında söylemek istediğim sadece bir şey var. Bunu özellikle söylemekten de çekinmeyeceğimi düşünüyorum. Son dönemde devletimize ve devletimizin kurumlarına yönelik olarak bir yoğun dezenformasyon var. Ve genç kardeşlerim var burada, genç kardeşlerim ve ben şunu söylüyorum. Rabbime şükürler olsun öyle bir ordumuz var ki, kendi kara sınırı olmayan ülkede hava, deniz ve kara operasyonları yapıyor. Allah ordumuza zeval vermesin. Öyle bir istihbarat teşkilatımız var ki, bölgedeki herhangi bir siyasi oluşum olmadan orayla irtibat kuruyor ve oradaki her türlü iş ve işlemlerde masada bulunuyor. Ve aynı zamanda şunu söylüyorum. Gerçekten dünyada marka olmuş bir emniyet teşkilatımız var, yurt içinde de bu barışı ve huzuru sağlıyor. Devletimize ve devletimizin kurumlarına güvensinler. Ve biz şu konuda da emin olsunlar, onlara çok güveniyoruz. Biz bu bayrağı bizden öncekilerle nasıl onurla, şerefle, namusla teslim alırsak, biz bu bayrağı da onlara, onurumuzla, şerefimize ve namusumuza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.