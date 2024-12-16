Talas'ta kar yağışı 7/24 takipte

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde ilçe genelindeki yürütülen çalışmaları inceledi.

Talas'ta kar yağışı 7/24 takipte
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi’nde ilçe genelindeki yürütülen çalışmaları inceledi.

Şehirde yeniden etkili olan kar yağışıyla beraber ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yapılan çalışmaları belediye binasındaki Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi’nde takip etti.

İlçenin merkez ve kırsal mahallelerinde konuşlu kameralarla anbean kar yağışının izlendiği merkezde bulunan Başkan Yalçın, yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Yalçın, yaptığı kısa değerlendirmede, “Kar yağışının yeniden kendisini göstermesiyle birlikte kırsal mahallelerimizde yapılacak çalışmaları Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezimizde değerlendirdik. Tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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