Talas'ta kentsel dönüşüm başarısı

Talas Belediyesinin ilçedeki yapı stokunu yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanları inşa etmek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm birinci etap çalışmalarında sona gelindi. Bu çerçevedeki hak sahibi 66 vatandaş, kura çekerek konutlarını belirleyecek.

Harman Mahallesi 62 Evler Sitesini kapsayan Talas Belediyesi kentsel dönüşüm birinci etabında heyecan doruğa ulaştı. Kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine verilmek üzere hazırlanan daireler için kura çekimi yapılacak. 20 Ocak 2024 Cumartesi günü düzenlenecek kura çekimi, saat 10.30’da Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

“Güle güle otursunlar”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Allah devlete zeval vermesin. Devlet kentsel dönüşümde çok güzel iş yaptı. Vatandaşlarımız bize güvendi. Biz de belediye olarak var gücümüzle vatandaşlarımız için durmadan çalışarak yeni yuvalarına kavuşmalarını sağladık. Vatandaşlarımız artık eskimiş, yıpranmış ve en önemlisi çürük binalarının yerine daha sağlıklı, modern ve olmazsa olmaz şart olan depreme dayanıklı evlerine kavuşacak. Bu vesileyle yeni konutlarında geçecek vatandaşlarımıza huzur, mutlu ve sağlıklı günlerde yaşamalarını diliyorum. Yeni sıcak yuvaları hayırlı olsun. Emeği geçen yüklenici firmalara ve belediye personelimize teşekkür ediyorum” dedi.