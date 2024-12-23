Talas'ta Mehmet Akif Ersoy'a Vefa Programı
Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında anılacak. 'Mehmet Akif'e Vefa' adlı program, 24 Aralık 2024 Salı günü saat 14.00'te KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, KAYÜ’den Doç. Dr. Saniye Köker konuşmacı olarak katılacak. Programda, 27 Aralık 1936'da aramızdan ayrılan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatılacak ve milli şairin şiirleri seslendirilecek.
Talas Belediyesi'nin daha önceki etkinliklerinde olduğu gibi, bu program da ücretsiz olarak takip edilebilecek. Mehmet Akif Ersoy'a vefa borcumuzu ödemek adına bu özel programa davetlisiniz.