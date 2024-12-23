Talas'ta Mehmet Akif Ersoy'a Vefa Programı

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, KAYÜ’den Doç. Dr. Saniye Köker konuşmacı olarak katılacak. Programda, 27 Aralık 1936'da aramızdan ayrılan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatılacak ve milli şairin şiirleri seslendirilecek.

Talas Belediyesi'nin daha önceki etkinliklerinde olduğu gibi, bu program da ücretsiz olarak takip edilebilecek. Mehmet Akif Ersoy'a vefa borcumuzu ödemek adına bu özel programa davetlisiniz.