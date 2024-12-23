Talas'ta Mehmet Akif Ersoy'a Vefa Programı

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında anılacak. 'Mehmet Akif'e Vefa' adlı program, 24 Aralık 2024 Salı günü saat 14.00'te KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Talas'ta Mehmet Akif Ersoy'a Vefa Programı

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, KAYÜ’den Doç. Dr. Saniye Köker konuşmacı olarak katılacak. Programda, 27 Aralık 1936'da aramızdan ayrılan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatılacak ve milli şairin şiirleri seslendirilecek.

Talas Belediyesi'nin daha önceki etkinliklerinde olduğu gibi, bu program da ücretsiz olarak takip edilebilecek. Mehmet Akif Ersoy'a vefa borcumuzu ödemek adına bu özel programa davetlisiniz.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Huzurevi Sakinlerine pop müzik konseri
Huzurevi Sakinlerine pop müzik konseri
Yol Kesen Meşaleciler cezadan kaçamadı
Yol Kesen Meşaleciler cezadan kaçamadı
Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 2 Kişi hakkında yasal işlem
Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 2 Kişi hakkında yasal işlem
Kayseri'de Polis Ekiplerinden Dev Operasyon: 236 Kişi yakalandı
Kayseri'de Polis Ekiplerinden Dev Operasyon: 236 Kişi yakalandı
Kayseri'de KOM'dan Kaçak Tütün Operasyonu: 18 Kişi yakalandı
Kayseri'de KOM'dan Kaçak Tütün Operasyonu: 18 Kişi yakalandı
Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 11 Kişi tutuklandı
Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 11 Kişi tutuklandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!