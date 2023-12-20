Talas'ta metruk bina yıkılıyor

Talas Belediyesi, ilçede bulunan terk edilmiş binaların yıkımını sürdürüyor. Son 5 yılda, kullanılmayan, tehlike arz eden ve güvenlik açısından sorun teşkil eden 201 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Bu konuda yapılan çalışmalar çerçevesinde Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Akın Poçulu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilgili belediye birimlerinin katılımıyla ilçedeki metruk yapılar masaya yatırıldı.

2 Kasım tarihinde Kayseri Valiliği tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda hız verilen metruk yapıların yıkılması konusunun ele alındığı toplantıda önümüzdeki dönemde alınacak tedbirler üzerinde duruldu.

Öte yandan Talas Belediyesi tarafından son 5 yılda 201 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi. Bu yıkılan 201 binadan 183’ü kırsal mahallelerde yapısal olarak tehlike arz eden evlerden oluşuyor. 18’ini ise ilçe merkezinde bulunan terkedilmiş, kötü niyetli kişilerin kullanımına açık binalar teşkil ediyor.

Talas’ta metruk yapıların yıkılmasına önümüzdeki dönemde de devam edilecek.