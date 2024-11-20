Talas'ta Öğretmenler Günü için özel program

Talas Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle söyleşi ve konser programı düzenlenecek.

Talas'ta Öğretmenler Günü için özel program
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle söyleşi ve konser programı düzenlenecek.

Konuşmacı yazar Ömer Uzunoğlu’nun söyleşisi ile Anadolu Rock grubu üyeleri Samir Alşanov ve Fatih Özçevik’in keman ve gitarla gerçekleştireceği konserde gönüllerin ve kulakların pası silinecek.

23 Kasım 2024 Cumartesi günü Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde saat 19.30’da başlayacak program, Talas Belediyesi’nin daha önceki etkinliklerinde olduğu gibi halka açık olarak ücretsiz şekilde izlenebilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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