Talas'ta park ve bahçelere yaz bakımı

Talas Belediyesi, ilçedeki park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Talas'ta park ve bahçelere yaz bakımı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi, ilçedeki park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Talas’ı daha yeşil ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Parklarımız ve bahçelerimiz, vatandaşlarımızın dinlenip keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar olmalı. Bu kapsamda bakım onarım ve budama çalışmaları yapıyoruz." dedi. Ağaçların sağlıklı ve estetik bir şekilde büyümelerini sağlamak amacıyla budama işlemleri hızla devam ediyor. Budama işlemleri, uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor ve ağaçların genel sağlık durumları göz önünde bulundurularak yapılıyor.

Talas Belediyesi’nin bu çalışmaları, ilçe halkı tarafından büyük beğeni topluyor ve takdirle karşılanıyor. Belediye, vatandaşların öneri ve şikayetlerini de dikkate alarak park ve bahçelerdeki çalışmalarını sürdürecek.

Talas'ta park ve bahçelere yaz bakımı
Talas'ta park ve bahçelere yaz bakımı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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